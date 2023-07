Electrolux rafforza gli investimenti nella produzione e ricerca italiana

Electrolux, il noto produttore di elettrodomestici, ha riaffermato la sua intenzione di continuare a “investire negli stabilimenti italiani”. La conferma è giunta dopo un incontro tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, focalizzato principalmente sull’impianto di Porcia.

In particolare, Electrolux ha sottolineato l’importanza strategica dell’impianto di Porcia. Questo sito è fondamentale sia per ciò che concerne la produzione, sia per i centri di ricerca e sviluppo, dimostrando il forte impegno dell’azienda nella ricerca avanzata e nell’innovazione.

L’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha visto la partecipazione del sottosegretario Fausta Bergamotto, il ministro Luca Ciriani, l’amministratore delegato di Electrolux Italia Massimiliano Ranieri e la responsabile per le relazioni industriali di Electrolux, Marzia Segato. Tutti hanno concordato sull’importanza di rafforzare la presenza e gli investimenti di Electrolux in Italia, evidenziando il ruolo centrale che l’Italia svolge nella strategia globale dell’azienda.