Elderson: Bce valuterà impatto debolezza economica su prospettive inflazione

“Diversi recenti indicatori suggeriscono che i rischi al ribasso per la crescita economica si stanno già concretizzando, quindi dovremo valutare attentamente se ciò avrà implicazioni sulle nostre prospettive di inflazione”. È quanto ha dichiarato il membro del comitato esecutivo della Bce, Frank Elderson, in una intervista al quotidiano sloveno Delo in vista della riunione del 17 ottobre che si terrà in Slovenia.

“Se le nostre proiezioni secondo cui l’inflazione convergerà verso l’obiettivo del 2% nella seconda metà del 2025 saranno confermate, continueremo ad allentare gradualmente. Allo stesso tempo, dobbiamo mantenere una certa flessibilità per quanto riguarda il ritmo degli aggiustamenti. Ciò dipenderà dai dati in arrivo, dalla situazione economica e dall’inflazione. Gli ultimi dati saranno ovviamente presi in considerazione in qualsiasi decisione prenderemo in Slovenia”, ha aggiunto Elderson.