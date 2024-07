Effetto Trump su borsa Taiwan: -1%. ‘Paghino gli Stati Uniti per la difesa’

In Asia la borsa di Taiwan è sotto pressione, dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente americano e candidato alle elezioni Usa Donald Trump.

Nel corso di una intervista rilasciata a Bloomberg Businessweek alla fine di giugno, pubblicata ieri, Trump ha affrontato diversi dossier, tra cui quello di Taiwan, affermando che l’isola dovrebbe pagare gli Stati Uniti per la difesa.

“Li conosco molto bene, e li rispetto molto”, ha detto Trump riferendosi a Taiwan. Ma “hanno preso il 100% del nostro business dei chip, e credo che dovrebbero pagarci per la difesa”, ovvero per le forniture militari che ottengono dagli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE

Trump avverte la Fed: ‘niente tagli tassi prima delle elezioni Usa’. A Powell: potrà restare, ma faccia la cosa giusta

Sotto pressione il Taiwan Weighted Index della borsa di Taiwan, che cede lo 0,95%, a quota 23.769,82 punti.

Giù in particolare le azioni del colosso produttore di chip di Taiwan TSMC, in calo fino a oltre il 2%.

Nel rispondere a Trump, il premier di Taiwan Cho Jung-tai ha detto che Taiwan è grata per il sostegno degli Stati Uniti alla sua difesa (contro le mire della Cina), e che sta “lavorando duramente” per blindare le relazioni con gli Usa, aumentando anche le proprie capacità di autodifesa in quanto “membro della comunità internazionale”.

“Taiwan e gli Stati Uniti condividono la responsabilità comune per la regione indo-pacifica dello stretto di Taiwan, e noi vogliamo fare di più per difenderci e proteggere la nostra sicurezza”, ha aggiunto il premier.

Da segnalare che, verso la fine di giugno, la Cina si è scagliata contro gli Stati Uniti, affermando di condannare e di opporsi “con fermezza” alla vendita di armi Usa a Taiwan.