Effetto Erdogan, lira turca scivola a nuovo minimo storico sul dollaro Usa

30/05/2023 06:36

“Il tasso di inflazione del Giappone non ha raggiunto il target del 2% in modo sostenibile”. E’ quanto ha detto il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda, aggiungendo di stimare un forte rallentamento dell’inflazione verso la metà dell’anno fiscale 2023. “L’inflazione dovrebbe poi recuperare, ma l’incertezza è alta”, ha aggiunto il numero uno della […]