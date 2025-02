Edison: utile cala a 403 mln nel 2024, proposto dividendo per 0,06 euro

Il Consiglio di amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato i risultati finanziari per il 2024 che vedono l’utile netto attestarsi a 403 milioni di euro rispetto a 515 milioni nel 2023. La società ha indicato che sul risultato “ha gravato l’impatto materiale degli accantonamenti per le attività di rigenerazione territoriale dei siti ex-Montedison”.

Il gruppo ha terminato il 2024 con un Margine Operativo Lordo (Ebitda) di 1.708 milioni di euro rispetto ai 1.808 milioni nel 2023. La contrazione, spiega la società, è conseguente alla riduzione dei prezzi del gas e delle opportunità di ottimizzazione delle attività di portafoglio dell’area Gas Supply. Tale dinamica è stata tuttavia compensata dalla robusta performance della produzione rinnovabile che nel 2024 è arrivata a rappresentare il 28% del mix di generazione di Edison, grazie soprattutto all’incremento della produzione idroelettrica e all’entrata in esercizio di nuova capacità rinnovabile.

L’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2024 è pari a 313 milioni rispetto alla posizione a credito per 160 milioni al 31 dicembre 2023, a causa in particolare degli investimenti materiali nei business della transizione energetica e degli impegni di lungo termine per le attività di rigenerazione territoriale.

La società ha tuttavia precisato che l’esercizio 2024 ha mostrato una solida performance industriale e un significativo progresso verso gli obiettivi di sostenibilità del gruppo. Nel 2024, le attività rinnovabili, flessibilità, clienti e servizi sono arrivate a rappresentare il 55% dell’Ebitda di Edison rispetto al 43% del 2023. “L’apporto delle fonti eoliche e solari e condizioni di idraulicità favorevoli hanno inoltre consentito una riduzione dell’intensità emissiva da 284 grammi a 240 grammi di CO₂ per kWh di energia prodotta – si legge nella nota -. Un risultato che è frutto della forte focalizzazione operata in questi anni sulla transizione energetica”.

Il bilancio della capogruppo Edison Spa chiude con ricavi di vendita a 12.721 milioni (16.402 milioni di euro nel 2023) e un utile di 399 milioni (329 milioni l’esercizio precedente), che il Consiglio di amministrazione propone di distribuire nella misura di euro 0,06 per ciascuna azione ordinaria (6% del valore nominale) e, tenuto conto della maggiorazione del 3% prevista dallo statuto, nella misura di euro 0,09 per ciascuna azione di risparmio (9% del valore nominale).

Il dividendo sarà messo in pagamento mercoledì 30 aprile 2025, con data stacco cedola lunedì 28 aprile 2025 e record date martedì 29 aprile 2025 per entrambe le categorie di azioni.