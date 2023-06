Edison: nuova centrale termoelettrica Marghera Levante

Edison apre le porte della centrale termoelettrica di Marghera Levante, la prima in Italia di ultima generazione e tra le più performanti a livello globale. Questa innovazione segna un passo avanti significativo nel settore energetico italiano.

La nuova centrale si distingue per l’impiego della turbina GT36, che consente di ridurre notevolmente le emissioni di ossidi di azoto e anidride carbonica. In particolare, le emissioni specifiche di ossidi di azoto sono abbattute fino al 70%, mentre quelle di anidride carbonica fino al 30% rispetto alla media del parco termoelettrico italiano attuale. Questi dati sottolineano l’importanza di investire in tecnologie avanzate per un futuro energetico più sostenibile.