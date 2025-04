Edison investe in energia rinnovabile in Sicilia: nuovi impianti per 230 MW

Edison ha annunciato l’avvio di nuovi cantieri in Sicilia, focalizzati sulla realizzazione di impianti fotovoltaici per una capacità totale di 230 MW. Questo sviluppo rientra nel piano strategico del gruppo, che mira a raggiungere 5 GW di energia rinnovabile in Italia entro il 2030, coprendo così almeno il 40% del mix di generazione elettrica nazionale.

Gli impianti, situati nelle province di Palermo e Trapani, rappresentano un investimento di oltre 270 milioni di euro. La messa in esercizio è prevista tra il 2026 e il 2027. Attualmente, sono in corso anche i processi autorizzativi per ulteriori 600 MW, suddivisi tra progetti fotovoltaici (265 MW) ed eolici (330 MW). Cinque impianti fotovoltaici, per un totale di 88 MW, hanno recentemente ottenuto le necessarie autorizzazioni, aggiungendosi ai progetti già avviati.

In Sicilia, Edison già gestisce quattro impianti eolici con una potenza complessiva di 104 MW, situati nelle province di Trapani, Enna e Messina, oltre a due impianti fotovoltaici da 46 MW. Inoltre, attraverso la joint venture Wind Energy Pozzallo, Edison sta sviluppando un progetto di eolico offshore al largo di Pozzallo, con una capacità prevista di 975 MW. La richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale sarà presentata al Ministero dell’Ambiente entro l’estate.

Il principale obiettivo strategico di Edison è costruire almeno 500 MW di sistemi di accumulo di energia in Italia, per supportare la transizione energetica del paese.