Edison cede il 11,25% della licenza Reggane Nord in Algeria a Repsol e Wintershall Dea

Edison, un gigante nel settore energetico sia in Italia che in Europa, ha recentemente annunciato una importante mossa strategica. La società ha infatti ceduto una quota dell’11,25% che deteneva nella licenza Reggane Nord, sita in Algeria. Questa decisione rientra in una più ampia strategia di gestione delle sue partecipazioni.

I beneficiari di questa cessione sono le società Repsol e Wintershall Dea. Repsol, azienda spagnola tra i leader nel settore energetico, ha acquisito il 6,75% della partecipazione. Wintershall Dea, importante realtà tedesca nel medesimo settore, ha invece ricevuto il 4,50% della partecipazione.

La formalizzazione della cessione è avvenuta a seguito dell’approvazione da parte delle autorità algerine. Gli accordi erano stati precedentemente sottoscritti il 4 maggio e il 29 giugno 2022. Questa operazione rappresenta un passo significativo per Edison e conferma il suo impegno nel costante miglioramento della gestione delle sue attività.