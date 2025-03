Edison accelera verso l’energia rinnovabile con un investimento da 1,5 miliardi

Edison si muove verso un futuro più sostenibile con un importante progetto che aggiungerà 400 MW di capacità rinnovabile alla sua rete. Questo sforzo si inserisce nel Piano Strategico del Gruppo, che punta a raggiungere 5 GW di energia verde entro il 2030, coprendo almeno il 40% del mix di generazione elettrica.

Il progetto prevede la creazione di oltre 300 MW di nuova capacità fotovoltaica e circa 100 MW di eolico. Questi nuovi impianti saranno principalmente situati nel Mezzogiorno d’Italia, un’area strategica per lo sviluppo delle energie rinnovabili. L’investimento complessivo per questi sviluppi è stimato in 500 milioni di euro.

I lavori, gestiti dalla Divisione Ingegneria di Edison, coinvolgeranno oltre 900 lavoratori e circa 200 aziende fornitrici. Si prevede che i nuovi impianti entreranno in funzione tra il 2025 e il 2026, segnando un passo significativo verso l’obiettivo di Edison di una maggiore sostenibilità.