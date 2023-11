EdiliziAcrobatica: Acrobatica Energy si prepone per il mercato fotovoltaico residenziale

EdiliziAcrobatica ha recentemente rilasciato una comunicazione riguardante la sua controllata, Acrobatica Energy. Quest’ultima, forte del proprio successo come general contractor in progetti che mirano all’efficientamento energetico, si appresta a intraprendere una nuova sfida.

La novità riguarda l’ambito del fotovoltaico residenziale, un settore in costante espansione e di fondamentale importanza per la transizione energetica del nostro Paese. Acrobatica Energy, con la sua comprovata esperienza e competenza, è pronta ad affacciarsi a questo mercato, offrendo soluzioni all’avanguardia e sostenibili per le abitazioni private.

Il 2022 ha segnato un punto di svolta per Acrobatica Energy, che ha registrato un valore della produzione di 8 milioni di euro. Il successo è andato ben oltre le aspettative, tanto che a fine settembre 2023, il valore è salito a 23,4 milioni di euro. Questo trend positivo rafforza la posizione della società e il suo impegno verso un futuro più verde.