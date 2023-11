Edil San Felice: nuova commessa da Autostrade per l’Italia

Edil San Felice, Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, ha concluso un accordo con Autostrade per l’Italia per l’assegnazione di due lotti per l’installazione della segnaletica di cantiere e di guardiania, per la gestione degli asset infrastrutturali nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco.

L’accordo è stato trovato tramite una procedura pubblica, avviata da Autostrade per l’Italia a seguito dell’approvazione di un procedimento selettivo per un importo lavori complessivo di € 30.356.000, al termine della quale le offerte di Edil San Felice si sono distinte come le più competitive in graduatoria.

In particolare, Edil San Felice ha ottenuto l’aggiudicazione di due lotti su nove. Il primo lotto, di competenza della Direzione di Tronco di Bologna, prevede un importo pari a 2.133.229,48 euro. L’installazione della segnaletica di cantiere e il servizio di guardiania inizierà nel mese di novembre e la gestione della commessa sarà in capo alla Società fino al 2026. Il secondo lotto riguarda, invece, la Direzione di Tronco di Cassino, per un importo pari a 1.092.033,45 euro. I lavori di installazione inizieranno nel mese di novembre e anche in questo caso la gestione della commessa sarà in capo a Edil San Felice fino al 2026.