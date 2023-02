Ecopol annuncia Partnership con scuderia Ferrari e Ferrari Hypercar

Ecopol, tra i maggiori produttori a livello globale di pellicole idrosolubili e biodegrdabili, ha annunciato una partnership pluriennale con Scuderia Ferrari e Ferrari Hypercar.

Le pellicole di Ecopol sono utilizzate prevalentemente nel settore dei detergenti domestici monodose, che migliorano l’esperienza per il consumatore finale aumentando nel contempo la sostenibilità di questi prodotti.

Ferrari ed Ecopol condividono la stessa dedizione alle elevate prestazioni e all’eccellenza, nonchè l’impegno per un obiettivo comune: la riduzione delle emissioni di CO2.

“È un grande onore per me e per Ecopol avviare questa collaborazione con una leggendaria eccellenza italiana riconosciuta a livello mondiale come Ferrari.

Questo accordo è un importante traguardo e celebra la crescita esponenziale di Ecopol e la sua veloce espansione internazionale, con l’apertura del nuovo stabilimento produttivo negli Stati Uniti.

Ecopol e Ferrari condividono la stessa passione per l’eccellenza, una forte attenzione alla decarbonizzazione, e hanno entrambe ambizioni globali spinte da un cuore italiano,” commenta Mauro Carbone, AD di Ecopol.