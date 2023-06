Ecomembrane: riceve ordine per fornitura da 1,55 mln

Ecomembrane, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, ha ricevuto un ordine per la fornitura di componentistica per la realizzazione di un gasometro destinato allo stoccaggio di CO2 per un importo pari a 1,55 milioni, con delivery date prevista entro l’anno in corso.

Il committente è un’innovativa azienda italiana che ha sviluppato una pionieristica tecnologia che utilizza la CO2, immagazzinata nel gasometro, per ottenere energia pulita nelle ore in cui l’energia solare non risulta disponibile. Il sistema utilizza l’anidride carbonica stoccata nel gasometro come fluido per stoccare energia utilizzando dei salti di pressione.