Ecomembrane debutta su Euronext Growth Milan

Ecomembrane, leader cremonese nella progettazione e realizzazione di soluzioni per lo stoccaggio e contenimento dei gas nell’ambito della produzione di energia verde, ha fatto il suo ingresso oggi su Euronext Growth Milan (EGM). Questo segmento della Piazza Affari si concentra sulle piccole e medie imprese (PMI) che presentano un alto potenziale di crescita nel mercato.

L’amministratore delegato Lorenzo Spedini ha descritto l’ingresso in Borsa Italiana come “il coronamento di un’intensa attività durata molti mesi, durante la quale ci siamo organizzati e strutturati per raggiungere questo traguardo”. Spedini ha inoltre sottolineato che oltre all’aspetto finanziario, questa importante tappa rappresenta un momento cruciale per la verifica della struttura interna dell’azienda, elemento di grande rilevanza per Ecomembrane.