Eataly chiude l’esercizio 2023 con 656 milioni di ricavi

L’anno 2023 si è concluso con risultati notevoli per Eataly, l’azienda che porta l’eccellenza dell’enogastronomia italiana nel mondo. Il bilancio consolidato, approvato dal consiglio di amministrazione, rivela un’espansione in tutti i principali parametri economici e finanziari.

I ricavi consolidati hanno raggiunto i 656 milioni di euro, marcando un incremento del 9% (54 milioni di euro) rispetto all’anno precedente. In particolare, i ricavi dei punti vendita a perimetro omogeneo hanno visto una crescita del 7,4%, equivalente a 41 milioni di euro, rispetto al 2022, mantenendo i cambi costanti.

Nel mercato nord-americano, i ricavi hanno costituito oltre il 60% del totale, con un aumento del 9,2% sul 2022. L’Ebitda consolidato ha registrato 41,1 milioni di euro, crescendo del 61% rispetto al 2022 e più che raddoppiando rispetto al 2019. Il risultato netto consolidato, influenzato da circa 22 milioni di euro di oneri straordinari non ricorrenti, si è attestato a circa 28 milioni di euro in negativo, tuttavia in miglioramento di 0,7 milioni di euro rispetto all’anno precedente. La posizione finanziaria netta adjusted consolidata è migliorata significativamente, attestandosi a 44 milioni di euro alla fine del 2023, rispetto ai 94 milioni di euro del 2022.