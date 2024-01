EasyJet: stima calo perdite semestrali e prenotazioni estive in aumento nonostante ostacoli

EasyJet ha recentemente dichiarato un miglioramento delle sue perdite nel primo semestre. Si stima una perdita pre-tasse di 126 milioni di sterline, un leggero miglioramento rispetto ai -133 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Nonostante la turbolenza geopolitica in Medio Oriente, che ha comportato una svalutazione di circa 40 milioni di sterline, ci sono segnali positivi per l’azienda.

Le prenotazioni estive della compagnia aerea britannica stanno mostrando un trend positivo, che ha portato ad un rialzo del titolo EasyJet. Nonostante le sfide, le azioni hanno guadagnato fino al 5% nei mercati del mattino, raggiungendo il livello più alto dal marzo 2023.

Nel 2023, i vettori aerei europei, tra cui EasyJet, hanno beneficiato di un forte aumento della domanda, grazie alla ripresa dei viaggi dopo la pandemia. Tuttavia, la preoccupazione per i prezzi alti del carburante, l’instabilità in Medio Oriente e le incertezze economiche globali rimangono. Queste sfide continuano ad essere un fattore di allerta per il settore, ma EasyJet si mostra ottimista per il futuro.