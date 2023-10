EasyJet ordina fino a 257 Airbus, accordo da $20 miliardi

EasyJet ha siglato con Airbus il più grande ordine per l’acquisto di aerei della sua storia, per un totale fino a 257 jet. Questo accordo, valutato quasi $20 miliardi, è parte della strategia di EasyJet per cavalcare la costante domanda di viaggi.

L’ordine include l’acquisto di ulteriori 157 Airbus A320neo, con l’opzione di aggiungerne altri 100, con consegne previste fino al 2034. EasyJet sta anche convertendo 35 dei suoi precedenti ordini di A320neo nel più grande A321neo, cercando di sfruttare in modo più efficace le economie di scala.

Con questo nuovo ordine, EasyJet avrà un backlog di oltre 300 jet Airbus. La compagnia segue l’esempio di Ryanair, che quest’anno ha effettuato massicci ordini per rinnovare la flotta. Airbus e il suo concorrente Boeing hanno pressoché esaurito la disponibilità di aerei a fusoliera stretta per il resto del decennio.

Le azioni di EasyJet sono scese fino al 4,1% a Londra, prima di cancellare le perdite e scambiare invariate. Airbus invece ha guadagnato fino all’1,4% a Parigi.