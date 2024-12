easyJet espande la sua presenza in Italia per l’estate 2025

easyJet ha annunciato un’espansione significativa della sua offerta per la stagione estiva 2025, con ben 250 rotte operative da e verso 20 aeroporti italiani. La compagnia aerea britannica prevede di mettere a disposizione oltre 14 milioni di posti, consolidando l’Italia come il suo secondo mercato più importante dopo il Regno Unito.

Le quattro basi operative di easyJet in Italia, situate a Malpensa, Linate, Fiumicino e Napoli, vedranno l’impiego di 38 aeromobili e oltre 1500 dipendenti. Questo investimento sottolinea l’importanza strategica del mercato italiano per la compagnia. Per rafforzare ulteriormente la sua presenza, easyJet ha annunciato il lancio di quattro nuove rotte dall’hub di Malpensa, che collegheranno lo scalo varesino con Amburgo, Dusseldorf, Parigi Orly ed Evenes-Lofoten. Inoltre, i voli da Malpensa verso il Cairo e Tromso e quelli da Napoli verso Praga e Alicante saranno operativi anche durante l’estate.

Con un incremento di oltre il 50% della capacità tra Italia e Germania, easyJet offrirà oltre un milione di posti in vendita tra i due paesi nella prossima stagione estiva. Questo ampliamento rappresenta un passo importante nel piano di espansione della compagnia in Europa.