E20, ad agosto il tasso di inflazione è stato confermato al 2,2%

Il tasso di inflazione nell’area euro per il mese di agosto è stato confermato da Eurostat al 2,2%, segnando un calo rispetto al 2,6% registrato a luglio. Un anno fa, il tasso era significativamente più alto, al 5,2%.

All’interno dell’Unione Europea, il tasso di inflazione è sceso al 2,4% ad agosto, rispetto al 2,8% di luglio. Anche qui, il confronto con l’anno precedente mostra un calo notevole, dato che il tasso era al 5,9%.

I tassi annuali di inflazione più bassi sono stati registrati in Lituania (0,8%), Lettonia (0,9%), e in Irlanda, Slovenia e Finlandia (tutti all’1,1%). Al contrario, i tassi annuali più alti si sono avuti in Romania (5,3%), Belgio (4,3%) e Polonia (4,0%). Rispetto a luglio 2024, l’inflazione annuale è diminuita in venti Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in sei. In Italia, il tasso di inflazione è stato dell’1,2% ad agosto, dopo essere stato dell’1,6% a luglio.