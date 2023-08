E-Globe verso Piazza Affari: debutto su Euronext Growth Milan il 9 agosto

E-Globe si prepara al debutto a Piazza Affari, con l’avvio delle negoziazioni previsto per domani, mercoledì 9 agosto. La società calabrese, pmi innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita. L’ammissione è avvenuta, dopo aver concluso con successo il collocamento di azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa 5,2 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società a Integrae Sim (global coordinator dell’operazione), per un controvalore complessivo massimo di circa 0,5 milioni di euro. Nell’ambito del collocamento, Invitalia, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al Sud” ha investito 1,5 milioni di euro.