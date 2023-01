Due ruote: mercato Spagna a -4% a dicembre, peso mid-single digit sul fatturato di Piaggio (analisti)

ANESDOR ha pubblicato i dati relativi ai volumi di vendita delle due ruote nel mercato spagnolo che registrano un calo del 4% (+5% YTD) a dicembre. Nel dettaglio, le immatricolazioni segnano una flessione del 2% su base annua.

Equita Sim sottolinea che secondo le loro stime, il mercato spagnolo ha un peso mid-single digit sul fatturato di Piaggio e il mese di dicembre è stagionalmente il meno rilevante per il mercato due ruote. L’andamento delle vendite in Spagna nel quarto trimestre è superiore alla stima di volumi del quarto in Europa (calo mid-single digit). ”Le nostre stime attuali di Piaggio, precisano dalla Sim milanese, prevedono una crescita del 4,5% dei volumi di vendita in Western Countries nel 2022 seguito da un calo high single digit nel 2023”.