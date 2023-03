Doxee: ricavi a 25,5 milioni di euro, EBITDA a 4,9 mln

Ricavi a 25,5 milioni di euro, EBITDA a 4,9 milioni e valore della produzione a 28,7 milioni per Doxee, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless. L’esercizio 2022, si legge nella nota, evidenzia una importante crescita dei ricavi, a conferma del successo del percorso di sviluppo di Doxee sia in Italia che all’estero con particolare focus nell’area DACH, grazie anche alla società neo-acquisita Infinica GmbH. In particolare, prosegue la crescita nei mercati di riferimento Telco e Utilities nei quali il portafoglio di offerta consente di rispondere in modo soddisfacente alle richieste di digitalizzazione ed aumenta il valore contrattuale generato sui principali clienti del Gruppo grazie ad attività di up-selling e cross-selling dei prodotti offerti. Inoltre, da segnalare, con supporto anche del PNRR, l’aumento dei ricavi derivanti dal settore della Pubblica Amministrazione: nel 2022 si è registrato un incremento di tali ricavi del 34% rispetto all’esercizio 2021, una crescita doppia rispetto al +17% registrato nell’anno precedente, grazie alla componente di vendita indiretta, attraverso partnership strategiche, e all’aggiudicazione di importanti gare con la Pubblica Amministrazione Centrale.