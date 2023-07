doValue: Moody’s Analytics alza rating Esg a “robust”

Moody’s Analytics ha migliorato il rating ESG del Gruppo doValue da “Limited” a “Robust” con un ESG Overall Score pari a 50 punti.

Moody’s Analytics fornisce dati affidabili e trasparenti in molteplici aree di rischio – credito, clima, ambiente, sociale e governance – per aiutare il mercato a identificare opportunità e gestire i rischi del business in continua evoluzione.

L’upgrade di Moody’s Analytics riguarda la maggior parte dei temi ESG in esame, inclusa la prevenzione del cambiamento climatico e la protezione dell’ambiente, nonché la prevenzione delle discriminazioni. Mette particolarmente in evidenza i progressi di doValue in termini di governance aziendale ed etica nella conduzione del suo business.

Il framework ESG di doValue è inoltre valutato da MSCI ESG Research a livello “AAA” e da Sustainalytics con valutazione “Low Risk” collocando doValue tra le aziende con le migliori prestazioni, in termini ESG, nel settore Diversified Financials a livello globale.