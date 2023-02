doValue: completa cessione portafogli NPL da €630 mln su mercato secondario

doValue ha completato il Progetto Souq, che prevedeva la cessione ad Intrum di due portafogli di NPL di circa €630 milioni di gross book value aggregato legati ai veicoli di cartolarizzazione HAPS Cairo 1 e Cairo 2 (entrambi gestiti da doValue Greece).

L’operazione, che è stata strutturata, eseguita e completata da doValue Greece in condizioni di mercato volatili, permette a doValue di accelerare l’attività di collection in Grecia e al contempo di mantenere il mandato di servicing di lungo-periodo sui portafogli acquisiti da Intrum.

Il processo che ha portato alla cessione è stato implementato anche grazie a doLook, la piattaforma digitale per il trading di NPL che doValue ha sviluppato congiuntamente con la società fintech Debitos ed è una dimostrazione dell’abilità di doValue di fare leva su piattaforme innovative per portare a termine strategie di recupero per i propri clienti.

Il Progetto Souq è una delle maggiori operazioni di cessione di portafogli NPL in Europa ed è la prima cessione di NPL in Grecia sulla piattaforma doLook.