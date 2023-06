doValue annuncia patto parasociale tra Fortress e Bain Capital

doValue, principale operatore in Sud Europa nell’ambito dei servizi di credit e real estate management per banche e investitori, quotata sul segmento STAR di Euronext Milan (EXM) ha annunciato che Avio e Sankaty European Investments, veicoli afferenti rispettivamente a fondi gestiti da Fortress e Bain Capital, hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto:

Le dimissioni di un consigliere dal Consiglio di Amministrazione afferente alla lista di Fortress; la proposta di nomina per cooptazione di un nuovo consigliere indicato da Bain Capital alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione; la cooperazione per raggiungere un accordo su, e, in caso tale accordo sia raggiunto, presentare una lista congiunta da parte di Fortress e Bain Capital per la prossima nomina degli organi sociali.

doValue ha reso noto con un comunicato diffuso nella giornata di ieri che “il patto parasociale conta un totale di 33.477.849 azioni pari al 41,85% del capitale sociale della Società”.

Nella nota si legge ancora che il patto parasociale è previsto terminare alla prima data tra 1) 30 giorni prima del termine per la presentazione della lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale senza che le parti abbiano concordato per una lista congiunta e 2) la conclusione dell’Assemblea degli Azionisti di nomina degli organi sociali.