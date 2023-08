Doms Industries, controllata da FILA, pianifica IPO da 12 miliardi di rupie

Doms Industries, riconosciuta azienda indiana nell’ambito della cancelleria e controllata dalla società italiana FILA, ha avviato il processo per un’offerta pubblica iniziale (IPO) sul mercato indiano. Il valore previsto dell’IPO è di 12 miliardi di rupie, equivalenti a circa 133 milioni di euro.

L’offerta comprende l’emissione di nuove azioni per un valore di 3,5 miliardi di rupie (circa 39 milioni di euro) da parte di Doms. Allo stesso tempo, gli azionisti attuali, tra cui FILA con una quota del 51%, metteranno in vendita azioni per un totale di 8,5 miliardi di rupie (circa 94 milioni di euro). In particolare, le azioni vendute da FILA ammontano a un valore di 8 miliardi di rupie (circa 89 milioni di euro).