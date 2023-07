Domino’s Pizza: partnership con Uber Eats per spingere le vendite

Domino’s Pizza ha annunciato che i clienti potranno ordinare i suoi prodotti tramite le app Uber Eats e Postmates di Uber, in un tentativo di stimolare le vendite di fronte a un rallentamento nel settore della consegna a domicilio. Questa notizia ha causato un aumento del 9% delle azioni di Domino’s.

Il gigante della pizza ha rivelato che Uber Eats diventerà la piattaforma terza esclusiva per la consegna negli Stati Uniti, in base a un “accordo globale” con la società di ride-share, almeno fino al 2024. Domino’s, che aveva segnalato un rallentamento nel settore della consegna a domicilio ad aprile, ha annunciato che la collaborazione inizierà in quattro mercati pilota negli Usa a partire da questo autunno.

Si prevede che l’abilitazione dell’ordine tramite le app di consegna di Uber sarà disponibile in tutto il paese entro la fine del 2023, con Domino’s e i suoi franchising che gestiranno la consegna. Di fronte a un’alta inflazione e a un costante aumento del costo della vita, che ha spinto i consumatori a cucinare di più a casa, la più grande catena di pizzerie al mondo ha cercato di proteggere i propri margini aumentando i prezzi dei prodotti nel menu e le spese di consegna.