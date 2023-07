Domino’s Pizza: calo dei ricavi ma aumento dell’utile netto

Domino’s Pizza, noto marchio di pizzerie degli Stati Uniti con presenza in molti paesi globalmente, ha terminato il secondo trimestre del 2023 registrando un calo dei ricavi. Rispetto all’omonimo trimestre del 2022, i ricavi hanno segnato una flessione del 3,8%, attestandosi a 1,02 miliardi di dollari. Tale decremento è principalmente attribuibile alla diminuzione dei ricavi della catena di fornitura, dovuta sia ai minori prezzi del paniere di mercato per i negozi sia a un calo dei volumi di ordini.

Tuttavia, l’utile netto ha mostrato un andamento positivo. Con un salto di 6,9 milioni, o del 6,7%, si è posizionato a 109,4 milioni di dollari. L’EPS (Earnings Per Share) del secondo trimestre 2023 ha toccato i 3,08 dollari, segnando un incremento del 9,2% rispetto al precedente.

Le previsioni degli analisti, basate sui dati Refinitiv, prevedevano ricavi per 1,07 miliardi di dollari e un utile per azione di 3,05 dollari. Nonostante ciò, Domino’s ha mostrato una performance diversa.

Infine, le vendite al dettaglio globali hanno registrato una crescita del 5,8% nel Q2 2023, pur considerando l’impatto negativo della valuta estera. Escludendo tale impatto, la crescita sarebbe stata del 4,3%. Le vendite same store negli USA hanno mostrato una leggera crescita dello 0,1%, mentre le vendite same store a livello internazionale (escludendo l’impatto della valuta estera) hanno fatto registrare un aumento del 3,6%.