Dollaro: Hedge funds rialzisti in attesa della Fed

Gli hedge fund prediligono posizioni rialziste sul dollaro, in previsione della riunione della Fed di questa settimana.

Nella settimana terminata il 12 settembre, le posizioni lunghe combinate sul biglietto verde contro otto valute principali sono state 18.000, rispetto a 25.175 posizioni corte nette della settimana precedente, secondo i dati della Commodity Futures Trading Commission.

Questo cambiamento è stato guidato dal più grande calo delle posizioni long sull’euro da gennaio, in quanto i trader scommettono che la Bce stia per terminare il proprio ciclo restrittivo.

Win Thin, global head of currency strategy presso Brown Brothers Harriman & Co, ha scritto in una nota ai clienti: “Alla luce dei dati americani relativamente forti, crediamo che il rally del dollaro continuerà. Ci aspettiamo un mantenimento ‘hawkish’ dei tassi sui livelli attuali da parte della Fed, che lascerà aperta la porta a un’ulteriore stretta”.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto al cosiddetto dot plot, che fornisce le prospettive dei funzionari sui livelli dei tassi per gli anni futuri.