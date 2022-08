Disney oltre le attese per ricavi e utili: volano gli abbonati

Risultati migliori del previsto per Disney sia in termini di ricavi che di utili. Disney ha registrato un utile per azione rettificato di 1,09 dollari, in aumento del 36% rispetto all’anno precedente, grazie al fatto che i visitatori hanno affollato i suoi parchi a tema. L’utile operativo è più che raddoppiato nella divisione parchi, esperienze e prodotti, raggiungendo i 3,6 miliardi di dollari.

Il colosso dello streaming ha comunicato anche che gli abbonamenti totali a Disney+ sono saliti a 152,1 milioni nel terzo trimestre fiscale, superando i 147 milioni previsti dagli analisti di StreetAccount.

Alla fine del terzo trimestre fiscale, Hulu aveva 46,2 milioni di abbonati e ESPN+ 22,8 milioni. Insieme, Hulu, ESPN+ e Disney+ contano oltre 221 milioni di abbonati allo streaming. Netflix, da tempo leader nel settore dello streaming, aveva 220 milioni di abbonati, secondo il conteggio più recente. Le azioni Disney sono salite di oltre il 6% dopo la chiusura.