Disney: CEO Iger impone il rientro in ufficio per 4 giorni alla settimana

Si torna in ufficio alla Disney. L’amministratore delegato Bob Iger ha comunicato ai dipendenti ibridi che, a partire dal 1° marzo, dovranno tornare negli uffici aziendali quattro giorni alla settimana. “Negli ultimi mesi, incontrando i team di tutta l’azienda, mi è stato ricordato l’enorme valore di stare insieme alle persone con cui si lavora”, ha scritto Iger. “Come mi avete sentito dire molte volte, la creatività è il cuore e l’anima di ciò che siamo e facciamo alla Disney. E in un’azienda creativa come la nostra, nulla può sostituire la capacità di connettersi, osservare e creare con i colleghi che deriva dallo stare fisicamente insieme, né l’opportunità di crescere professionalmente imparando da leader e mentori”.

Durante la pandemia molte aziende hanno optato per modelli di lavoro da casa o ibridi che hanno ridotto al minimo i grandi assembramenti di persone e quindi la diffusione del Covid. Quando i tassi di vaccinazione sono aumentati e quelli di ospedalizzazione sono diminuiti, aziende come la Disney hanno cercato di riportare il personale negli uffici e di tornare a un ambiente di lavoro più normale possibile.

La decisione di Iger di tornare a lavoro quattro giorni a settimana è relativamente rigida rispetto ad altre grandi aziende, che hanno optato per due o tre giorni obbligatori in ufficio per i dipendenti ibridi. Apple ha imposto ai dipendenti di tornare al lavoro tre giorni a settimana a settembre. Il proprietario di Twitter Elon Musk a novembre ha ordinato a quasi tutti i dipendenti di tornare in ufficio cinque giorni alla settimana. La nuova politica della Disney arriva meno di due mesi dopo il ritorno di Iger al timone dell’azienda, con la promessa di un periodo di due anni che avrebbe dato il via a una nuova crescita e avrebbe indicato un suo degno successore.

Nel frattempo le azioni Disney sono scese di circa il 40% nell’ultimo anno e la società ha una valutazione di mercato di circa 174 miliardi di dollari.