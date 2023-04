Directa SIM approva bilancio 2022 e distribuisce dividendo

Directa SIM, protagonista nel mercato Euronext Growth Milan, ha recentemente tenuto la sua assemblea per discutere e approvare il bilancio 2022. Il risultato è stato positivo, con un utile d’esercizio consolidato che ha raggiunto la cifra di 5.601.707 euro.

L’assemblea ha inoltre deciso di distribuire un dividendo pari a 0,16 euro per ogni azione ordinaria. Questa decisione prevede tre date importanti per gli azionisti: la data di stacco della cedola, fissata all’8 maggio 2023; la record date, prevista per il 9 maggio 2023; e infine, la data di distribuzione del dividendo, stabilita per il 10 maggio 2023.