Directa raddoppia il numero di clienti in soli tre anni

Nella giornata di oggi Directa ha comunicato di aver superato quota 61mila clienti, confermando anche nel 2022, la crescita straordinaria dell’andamento della Società nell’ultimo triennio 2020-2022, nonostante le numerose difficoltà economiche presenti nel contesto internazionale.

Nel dettaglio, a fine anno il numero di conti aperti è arrivato a quota 61.348, in aumento di oltre il 20% rispetto ad un anno fa e più del doppio rispetto al 1° gennaio 2020 quando erano complessivamente circa 29.600; +21,4% in tre anni.

Il totale degli asset della clientela, rappresentato dalla somma della liquidità e degli strumenti finanziari, ha raggiunto un controvalore record di circa 3,5 miliardi di euro, in aumento di quasi 500 milioni (+15,5%) rispetto ad un anno fa, malgrado il 2022 sia stato caratterizzato da un calo generalizzato dei principali listini.

Il numero totale di ordini eseguiti è in ulteriore crescita rispetto al 2021 con un numero di operazioni pari a circa 4,2 milioni (+3% in un anno), di cui oltre la metà sui mercati domestici di Borsa Italiana dove complessivamente le operazioni sono state 2,28 milioni, in aumento di poco più del 2% rispetto al 2021.

Infine, l’operatività sui futures, Idem, Eurex e CME, ha avuto una crescita senza precedenti con un numero di eseguiti superiore a 920mila, in aumento di oltre il 62% in un solo anno.