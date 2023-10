Dimon (JP Morgan): momento più pericoloso mai visto negli ultimi decenni

“Questo potrebbe essere il momento più pericoloso che il mondo abbia mai visto negli ultimi decenni”, ha dichiarato l’amministratore delegato Jamie Dimon in una dichiarazione che ha accompagnato il comunicato stampa sugli utili della banca.

Il capo della più grande banca statunitense per patrimonio ha citato la guerra in corso in Ucraina e gli attacchi lanciati da Hamas contro Israele lo scorso fine settimana, che secondo lui “potrebbero avere impatti di vasta portata sui mercati dell’energia e dei prodotti alimentari, sul commercio globale e sulle relazioni geopolitiche”.