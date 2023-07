Digital360: approva bond convertibile da 8 mln

Il Cda di Digital360, Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, per un importo in linea capitale pari a 8 milioni, costituito da 80 obbligazioni del valore nominale di 100.000 euro e durata pari a 6 anni dalla data di emissione.

Le Obbligazioni non saranno quotate su un mercato regolamentato o ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta.