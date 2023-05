Digital360: accordo di investimento con Three Hills Capital Partners per delisting da Euronext Growth Milan

Digital360, società Benefit e PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan dal 2017, annuncia un accordo vincolante di investimento con il fondo di private equity Three Hills Capital Partners (THCP). L’accordo, stipulato attraverso TH Alessandro, coinvolge anche Andrea Rangone, Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli e Raffaello Balocco. Il perfezionamento dell’accordo determinerà l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria sulle azioni ordinarie di Digital360, con l’obiettivo di procedere al delisting.

L’OPA sarà proposta a 5,35 euro per azione e si prevede che verrà avviata nel secondo semestre, al fine di ottenere l’esclusione delle azioni di Digital360 dalle negoziazioni. L’accordo prevede, al momento del closing, il conferimento di 12.724.116 azioni ordinarie Digital360, pari al 61,7% del capitale sociale, nella neo-costituita D360 Holding, a un prezzo di sottoscrizione di 5,35 euro per azione, comprensivo di sovraprezzo.

Parallelamente, la NewCo acquisirà azioni ordinarie Digital360, corrispondenti all’11,7% del capitale sociale, da alcuni azionisti reinvestitori e venditori, a un prezzo di vendita di 5,35 euro per azione. In seguito all’accordo, NewCo possederà circa il 73,5% del capitale sociale di Digital360. A seguito dell’operazione, NewCo si impegna a sottoscrivere un aumento di capitale in Digital360 per sostenere la sua crescita, per un ammontare compreso tra 16 e 30 milioni di euro, a seconda della percentuale di adesione all’offerta. THCP si rende inoltre disponibile a fornire al gruppo fino a un massimo di ulteriori 40 milioni di euro per supportare eventuali opportunità di crescita future, a condizione di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni.