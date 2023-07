Digital Value: si rafforza nella cybersecurity

Digital Value, operatore di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT con ricavi consolidati di 708,5 milioni nell’anno fiscale al 31 dicembre 2022, ha acquisito il controllo di A-76, start up innovativa specializzata nel campo della cyber security, precedentemente controllata da TT Tecnosistemi Spa Società Benefit. In seguito a questa operazione, A-76 sarà rinominata Digital Value Cyber Security.

L’iniziativa permetterà di completare il portafoglio di soluzioni per la sicurezza delle infrastrutture ICT con servizi innovativi di prevenzione (penetration test e cyber threat intelligence), di monitoraggio e gestione dei rischi cyber più complessi attraverso il Security Operation Center (SOC).

Con l’aumento delle minacce cibernetiche e la crescente necessità di protezione delle informazioni aziendali, il Gruppo ha riconosciuto l’importanza di accelerare l’integrazione delle attività già svolte internamente per rafforzare e migliorare l’offerta ai propri clienti.