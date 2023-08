Digital Value si aggiudica sette lotti del Bando di Consip

Euronext Milan celebra il successo di Digital Value, una società di primo piano nel settore ICT. La società ha annunciato di aver vinto sette su tredici lotti nel bando di Consip per le convenzioni Multibrand software edizione 6. Un traguardo raggiunto grazie al contributo delle sue controllate, Italware e ITD Solutions.

L’importanza di questa vittoria si riflette nel valore complessivo delle aggiudicazioni: 220 milioni di euro. Un importo che supera i massimali di legge, fissati a 55 milioni di euro. Di questa somma, 168.9 milioni di euro saranno di competenza diretta del gruppo, mentre ulteriori 42.225.000 euro saranno destinati ai massimali di legge correlati.

Questa aggiudicazione non solo rafforza la posizione di Digital Value nel mercato delle soluzioni e dei servizi ICT, ma sottolinea anche il suo costante impegno verso l’innovazione e la crescita. Con questa vittoria, Digital Value continua a costruire il suo percorso di successo, confermando la sua leadership nel settore ICT.