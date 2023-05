Digital Value: nuovi contratti per complessivi 39 mln

Digital Value, attiva nel settore delle infrastrutture ICT, ha reso noto che la controllata Italware si è aggiudicata in via definitiva non efficace un Accordo Quadro per l’evoluzione dell’infrastruttura a supporto dei carichi di lavoro mission-critical, per un valore di 31 milioni di euro.

L’accordo, della durata di 48 mesi, prevede tecnologia Dell VxBlock e relativi servizi di manutenzione. Questa particolare soluzione semplifica la gestione dell’infrastruttura IT grazie a un sistema progettato su misura e pronto all’uso, caratterizzato da potenza di storage e funzionalità di protezione dei dati.

Digital Value ha reso nota anche l’aggiudicazione definitiva efficace, in RT con la società Eurolink, di un Appalto Strategico per Servizi Cloud Oracle SaaS- PaaS e supporto specialistico, per un valore di circa 8 milioni.

Questo contratto, della durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 12, ha come obiettivo quello di favorire la modernizzazione delle infrastrutture e, in via prioritaria, la migrazione al Cloud delle applicazioni di back office dell’Area Strumentale dell’ente, attualmente presenti su piattaforma Oracle on premise. Tale appalto rappresenta per il cliente uno dei passaggi di massima importanza a supporto della strategia “Journey to Cloud”, promossa nell’ambito del “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione”.