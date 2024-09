Digital Value completa l’acquisizione di Infordata per 22 milioni di euro

Digital Value ha ufficialmente finalizzato l’acquisizione del 100% di Infordata, una società rinomata per lo sviluppo di software di automazione delle procedure aziendali. Questo accordo, che era stato reso noto a giugno, prevede un pagamento totale di 22 milioni di euro, distribuiti in tre tranche.

Massimo Rossi, presidente e amministratore delegato di Digital Value, è stato nominato presidente di Infordata spa. Il nuovo consiglio di amministrazione di Infordata include lo stesso Rossi, Maurizio Nasso e Stefano Novelli.