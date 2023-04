DiaSorin: utile netto a -72,8% a 38 milioni di euro

DiaSorin ha alzato il velo sui conti 2022 che hanno visto ricavi netti a € 260 milioni, -55,3% rispetto all’esercizio 2021 e vendite verso mercato domestico, pari a € 74 milioni.

L’utile netto è pari a € 38 milioni, -72,8% rispetto all’esercizio 2021, come conseguenza principalmente del differente perimetro di attività.

L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo ordinario per complessivi € 61.543.082,70 pari a € 1,10 per azione ordinaria in circolazione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di quelle detenute in portafoglio, con stacco cedola il 22 maggio 2023, record date il 23 maggio 2023, data pagamento il 24 maggio 2023.