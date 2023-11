Diasorin: Tribunale Milano assolve l’Ad Carlo Rosa

Diasorin ha reso noto che “il Tribunale di Milano – Sezione I penale, con sentenza deliberata in data odierna, ha assolto, con la formula pienamente liberatoria “perchè il fatto non sussiste”, l’Amministratore Delegato Carlo Rosa dall’accusa di aver comunicato a persona di sua conoscenza una informazione privilegiata riguardante la presumibile tempistica del lancio del test sierologico, notizia poi utilizzata dal destinatario per l’acquisto di azioni di Diasorin S.p.a. per un modesto ammontare.”

La pronuncia del Tribunale, specifica la società, “segue la richiesta di assoluzione avanzata dal Pubblico Ministero alla scorsa udienza del 6 luglio 2023 e conferma quanto sempre sostenuto da Carlo Rosa circa la piena legittimità del suo operato.”