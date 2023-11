Diasorin sviluppa test diagnostico HDV per mercato Usa

Diasorin ha annunciato lo sviluppo del primo test completamente automatizzato per la diagnosi dell’epatite delta (HDV) rivolto al mercato statunitense sulla piattaforma LIAISON XL®. Identificato come Breakthrough Device dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, il test aiuterà nella diagnosi di epatite delta nei soggetti a rischio di infezione affetti dal virus dell’epatite B (HBV) acuta e cronica. Lo sviluppo del test diagnostico sarà supportato da Gilead Sciences.

L’epatite delta, nota anche come epatite D o da HDV, è un’infezione virale del fegato causata dal virus dell’epatite delta che può provocare una delle forme più gravi di epatite virale.

Lo sviluppo del test porterà sul mercato statunitense la prima soluzione diagnostica completamente automatizzata per l’HDV approvata dalla FDA, consentendo di rispondere ad alcune importanti esigenze attuali come la necessità di superare i limiti diagnostici esistenti, così migliorando l’assistenza e la presa in carico di pazienti affetti dall’infezione.

Il test immunodiagnostico completamente automatizzato per l’Epatite D, eseguito sull’analizzatore LIAISON XL®, è atteso negli Stati Uniti nel 2024 a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione regolatoria da parte della FDA statunitense.