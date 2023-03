Diasorin, eToro: i mercati bocciano i conti, titolo paga minor effetto Covid

Gabriel Debach, market analyst di eToro, commenta i conti di Diasorin, diffusi nella giornata di ieri.

“Bocciatura da parte dei mercati sui conti di Diasorin. Il titolo paga soprattutto il minor effetto Covid, con i ricavi che vengono ad essere attesi per il 2023 persino in calo del 14% (-75% ricavi Covid e -20% i ricavi molecolari respiratori) e margini Ebitda al 34% (rispetto al 42% del 2021 e del 37% del 2022)”.

Il market analyst di eToro fa notare che, “sebbene il 2022 si chiuda con un fatturato a 1,36 Mld di euro (+10% rispetto ai dati 2021) con un utile netto a 240 milioni, i dati evidenziano quel deciso rallentamento, dopo anni di forte crescita sostenuti dal Covid”.

In particolare, per Diasorin, “la crescita del fatturato è passata dal +25% del 2020, al +40% del 2021 per ora attestarsi solamente ad un +10% del 2022. Numeri che mal si prestano in un contesto di maggiore attenzione sui conti societari. Rallentamento che si accompagna ad una minore marginalità, sebbene ancora a livelli più che doppi rispetto a quelli pre covid”.

“All’interno delle voci dei costi – sottolinea Debach- aumentano i margini societari relativi alle spese di marketing, passate dal 17% del 2021 agli attuali 21%. Assestamenti che vengono ad essere penalizzati in borsa, con il titolo Diasorin che cede da inizio anno quasi un quarto del proprio valore, guidando i ribassi all’interno del principale indice milanese”.