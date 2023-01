DHH: la controllata Tophost acquisisce Misterdomain, attiva nel web hosting

DHH, gruppo tecnologico che fornisce infrastruttura internet e applicazioni SaaS a circa 120.000 clienti del Sud Est Europa, annuncia che la sua controllata Tophost, focalizzata sulla fornitura agli utenti professionali di prodotti di cloud hosting, ha acquisito tutti gli asset della concorrente Misterdomain.

Misterdomain è stata fondata nel 2007 ed è uno dei player storici del mercato italiano del web hosting, con oltre 10.000 clienti, 31.000 domini in gestione e un fatturato di circa 500 mila euro. Misterdomain sarà completamente integrata in Tophost dopo la transazione, il cui valore è di 700 mila euro, pagati interamente in denaro al closing.

Antonio Baldassarra, CEO di DHH, commenta: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione, che è la prima realizzata da Tophost. L’acquisizione di Misterdomain è un ottimo esempio del tipo di supporto che DHH fornisce alle aziende in portafoglio, aiutandole a scalare sul mercato non solo organicamente ma anche tramite M&A. È anche un esempio di come funziona nella pratica la nostra strategia di M&A. Da un lato, acquisiamo aziende locali, lasciandole indipendenti e autonome, con il proprio marchio, team e operatività. Dall’altro, le sosteniamo nel consolidamento del mercato acquisendo i concorrenti e integrandoli direttamente nella propria azienda”.