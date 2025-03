Deutsche Post prevede di tagliare 8.000 posti di lavoro

06/03/2025 10:50

La Cina ha annunciato un piano per ridurre i tassi di interesse nel 2025 come misura per stimolare l’attività economica. Pan Gongsheng, governatore della banca centrale cinese, ha dichiarato che il tasso di riserva obbligatoria e i tassi di interesse saranno abbassati in risposta alle condizioni economiche e finanziarie, sia interne che esterne.