Deutsche Borse propone OPA volontaria per acquisire SimCorp per 3,9 miliardi di euro

Deutsche Borse, l’ente responsabile per la gestione della borsa tedesca, ha annunciato di aver raggiunto un accordo vincolante per presentare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria in denaro per l’acquisizione totale delle azioni di SimCorp. L’offerta proposta è di 735 corone danesi (DKK) per azione, valutando il capitale complessivo a 29 miliardi di DKK, pari a circa 3,9 miliardi di euro.

Il prezzo dell’offerta rappresenta un premio del 38,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di SimCorp registrato ieri e un premio del 45,3% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume degli ultimi 3 mesi. Questo dimostra l’impegno di Deutsche Börse nel riconoscere il valore dell’azienda danese, specializzata in soluzioni software per il settore finanziario.