Deutsche Bank, Scholz:

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che non c’è motivo di preoccuparsi per Deutsche Bank, tentando di rassicurare i mercati dopo il crollo delle quotazioni della banca tedesca ai minimi dall’ottobre 2022, in un contesto negativo per tutto il comparto.

“Deutsche Bank ha radicalmente modernizzato e riorganizzato il suo modello di business ed è una banca molto redditizia”, ha detto Scholz in una conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo alle domande sulla situazione dell’istituto.

“Non c’è bisogno di preoccuparsi di nulla”, ha aggiunto. Il leader tedesco, che è stato ministro delle finanze sotto il suo predecessore Angela Merkel, ha parlato a seguito dei colloqui con le controparti dell’Unione europea e la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella capitale belga.