Deutsche Bank riduce rischi delle operazioni IT in Russia

Deutsche Bank sta cercando di ridurre al minimo le interruzioni della sua attività per ridurre i rischi legati alle sue operazioni tecnologiche in Russia, in linea con la legge.

I commenti di un portavoce della banca hanno fatto seguito a una notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui la banca starebbe chiudendo le sue rimanenti attività tech a Mosca e San Pietroburgo per porre fine alla sua decennale dipendenza dalle competenze informatiche russe. “Continuiamo a ridurre il rischio delle nostre operazioni nel centro tecnologico russo”, ha dichiarato il portavoce a Reuters in un’e-mail aggiungendo che le opzioni offerte ai dipendenti includono l’uscita di comune accordo, il trasferimento e la permanenza sulla piattaforma.