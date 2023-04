Deutsche Bank: nuovo piano tagli, via 800 posti di lavoro

Deutsche Bank taglierà 800 posti di lavoro nell’ambito di un nuovo piano di riduzione dei costi, dopo aver registrato un aumento degli utili superiore alle attese nel primo trimestre, un periodo volatile a livello globale per le società finanziarie.

La più grande banca tedesca ha prodotto solidi utili in un momento in cui le banche hanno dovuto essere salvate negli Stati Uniti e in Svizzera. “Dobbiamo accelerare ulteriormente ed è quello che stiamo facendo”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Deutsche Bank Christian Sewing ai giornalisti interpellati sui tagli.